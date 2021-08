Berardi, il Sassuolo aspetta solo l’offerta giusta…

Resta in evoluzione la situazione relativa al futuro di Domenico Berardi. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Sassuolo aspetta solo l’offerta giusta, ma non dirà no alla cessione di Domenico Berardi.

L’attaccante italiano ha chiesto l’addio e sta cercando la giusta destinazione con Milan e Fiorentina che rimangono le due destinazioni più plausibili.