Berardi: Il Sassuolo gioca in difesa con Fiorentina. Una strada in salita

La Fiorentina si era messa in testa l’idea di forzare la mano per l’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi. Un obiettivo importante e di prim’ordine ma che, probabilmente, finirà nuovamente per non muoversi dall’Emilia.

Il club neroverde ha giocato in difesa. Ieri c’è stato un incontro tra Barone e Pradè e la dirigenza del Sassuolo, per cercare di capire meglio se i 35 milioni di euro per l’esterno si potevano limare o rivedere.

C’è ancora qualche ora per tornare sull’argomento, ma la strada non sembra in discesa per i gigliati, anzi.