Berardi in estate potrebbe lasciare Sassuolo, ma la Fiorentina è solo un lontano ricordo

Con la sua Lazio sempre lanciata verso il secondo posto, e quindi verso una qualificazione alla Champions League, l’allenatore biancocelesti Maurizio Sarri avrebbe già pronta la lista dei desideri per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport il nome in cima alla lista del tecnico tostano sarebbe quello del capitano del Sassuolo Domenico Berardi, trattato qualche anno fa anche dalla Fiorentina di Rocco Commisso.

Secondo quanto riportato dal quotidiano il Sassuolo, come ogni estate, proverà a sparare alto con una valutazione del cartellino che probabilmente non sarà distante dai 40 milioni di euro, proprio come fatto in passato con i viola. La dirigenza laziale avrebbe però l’asso nella manica per convincere il club emiliano: pronta un’offerta di circa 25 milioni di euro più una contropartita tecnica. Il profilo individuato per concludere lo scambio sarebbe quello dell’attaccante classe 2002 Matteo Cancellieri, giocatore assai gradito dal club neroverde.