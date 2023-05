Berardi, l’ultimo tentativo della Fiorentina e quella cifra che il Sassuolo non ha “nemmeno preso in considerazione”

Domenico Berardi. Quante volte avete visto questo nome accostato alle cronache di mercato della Fiorentina? Tante, tantissime. Anche perché diversi sono stati i tentativi viola, in varie annate, per riuscire a prenderlo, specialmente durante l’era Commisso.

“Non nascondo che l’estate scorsa c’è stato un tentativo molto importante. Un’offerta decisamente superiore rispetto a quella dell’amico Joe, che non abbiamo neanche preso in considerazione“. Questo sul giocatore ha detto ieri l’AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Ma quanto è arrivata ad offrire nel suo ultimo tentativo (che, per inciso, non è stato la scorsa estate) la Fiorentina per l’attaccante?

Il dirigente neroverde fa riferimento con tutta probabilità al penultimo mercato invernale, quello in cui fu ceduto Vlahovic e arrivarono Cabral e Ikone, dove un tentativo fu fatto per prendere colui il quale sta diventando una bandiera in Emilia. 15 milioni di euro, questa la cifra che fu proposta allora dagli uomini mercato viola, giudicata dalla dirigenza neroverde davvero troppo bassa (si partiva da una richiesta di 30-35 milioni di euro).

Un trasferimento, quello di Berardi a Firenze che, probabilmente non s’ha da fare.