Berardi non cambia idea: il capitano del Sassuolo vuole ancora la Fiorentina

Si continua a parlare del futuro di Domenico Berardi, accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato. In estate, l’esterno mancino è rimasto a Sassuolo per la mancanza di alternative valide: come sottolineato dal sito di Alfredo Pedullà, il ragazzo continua a pensare sempre al club di Rocco Commisso. Ritiene che sia la soluzione perfetta, gli piace la squadra e si sente pronto. Un desiderio assolutamente ricambiato da Vincenzo Italiano, che lo ritiene l’esterno ideale per il suo 4-3-3.

Il Sassuolo lo avrebbe anche ceduto in estate, ma aveva chiesto garanzie sulla formula e non sarebbe sceso sotto i trenta milioni di euro milioni. Berardi spera di trasferirsi a Firenze, magari a gennaio tenendo conto anche della delicatissima situazione di Vlahovic e di una sua possibile partenza nel mercato invernale.