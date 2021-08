Berardi out contro il Verona, ma non per infortunio: ecco reale il motivo

Quando stamattina l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha comunicato l’esclusione ufficiale di Domenico Berardi dalla lista dei convocati in vista della sfida di domani contro l’Hellas Verona chiunque, dopo le voci di mercato degli ultimi giorni, ha pensato subito a un grande indizio di mercato. Il tecnico dei neroverdi in conferenza stampa ha poi minimizzato il tutto, parlando di un semplice fastidio ad un piede dopo una botta ricevuta in allenamento.

Questo pomeriggio però tuttomercatoweb.com è tornato a trattare dell’argomento, rivelando alcuni particolari finora soltanto plausibili. Al giocatore l’idea di non scendere in campo è maturata per non rischiare in vista di un suo possibile trasferimento di qui alla fine del mercato. Non un infortunio ma pensi una scelta precisa. Il giocatore con il Sassuolo ha rapporti piu che cordiali ma il destino sembra essere quello di arrivare a una separazione. Il club neroverde, che teme l’assalto all’esterno campione d’Europa, è pronta però a sparare alto il prezzo. Nei prossimi giorni la situazione verrà comunque resa più chiara nel frattempo tanti club, tra cui anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano, corteggiano il giocatore sperando di portarselo a casa prima del 31 agosto.