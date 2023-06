Berardi pista complicata, la Fiorentina studia l’alternativa. Il nome nuovo arriva da una squadra retrocessa in Germania

Un altro nome per l’attacco della Fiorentina. Si tratta di Dodi Lukebakio, giocatore retrocesso con l’Herta Berlino in questa stagione. Undici gol e quattro assist in Bundesliga per il classe 1997, sul quale non manca l’interesse di altre squadre tra cui il Villareal.

Secondo Gianluca Di Marzio la Fiorentina ha individuato in Lukebakio un profilo interessante nell’ottica di sostituire Saponara. I contatti con l’Herta vanno avanti da giorni, ma non c’è stata ancora alcuna offerta ufficiale. La dirigenza viola d’altronde spera ancora di poter prendere Berardi, sebbene la pista sia tutt’altro che calda.