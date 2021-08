Berardi, Plata, Orsolini: la Fiorentina ha i suoi obiettivi e il Torino ne approfitta per muoversi con decisione verso Junior Messias

Il Torino muove un passo deciso verso Junior Messias, giocatore entrato anche nel mirino della Fiorentina per il ruolo di esterno d’attacco. Come riporta TMW, questa mattina il direttore sportivo granata Davide Vagnati ha incontrato la dirigenza del Crotone in un hotel di Milan. Il Torino fa sul serio, per regalare a Juric un importante rinforzo offensivo.