Berardi, prezzo altissimo e situazione in stand-by. Celik prima scelta per la difesa, ma c’è distanza tra Lille e Fiorentina: ecco l’alternativa

Durante la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – l’originale” l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato dei possibili colpi in entrata della Fiorentina. Per quanto riguarda Berardi non ci sono stati sviluppi alla telefonata dei giorni scorsi di Barone al Sassuolo. Carnevali ha fatto capire subito alla Fiorentina che il prezzo del giocatore è molto alto, almeno 35 milioni, e che non farà sconti. Da capire se i viola decideranno di andare avanti a certe cifre oppure se vireranno su Orsolini, che continua a rappresentare la prima alternativa.

Le novità arrivano invece in merito all’esterno destro: Celik continua ad essere considerato la prima scelta, con la Fiorentina che ha proposto al Lille un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Il problema resta però l’entità del riscatto, visto che il club viola non vuole offrire più di 8 milioni mentre il Lille ne chiede 12. Qualora la trattativa dovesse arenarsi, comunque, l’alternativa è già pronta: si tratta di Odriozola del Real Madrid, già seguito lo scorso gennaio e il cui prestito sarebbe una strada facilmente percorribile.