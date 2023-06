“Berardi sembra averci ripensato dopo l’accordo con la Lazio, forse per l’inserimento di altre squadre”

Tra i tanti nomi fatti per il mercato della Fiorentina c’è anche quello di Domenico Berardi, sul quale nelle ultime ore si è accentuato l’interesse della Lazio, che sembra decisa a voler regalare a Sarri un colpo da Champions. L’attaccante del Sassuolo, però, sembra averci ripensato dopo una bozza di accordo che era stata raggiunta. Queste le parole del giornalista Alberto Abbate a Radiosei:

“C’è da dire che della lista che ha dato Sarri a maggio e che per lui erano priorità, o sono sfumati o si sono complicati. In più, per quanto riguarda le uscite non si è mosso nulla anche se Fabiani e Picchioni ci stanno lavorando. Berardi ad esempio sembra averci ripensato anche sull’accordo raggiunto con la Lazio e non vorrei ci fossero inserimenti di altre squadre”