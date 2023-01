Berardi spreca, è pari tra Monza e Sassuolo: ai brianzoli non riesce il sorpasso sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa l’unica partita delle 15 di questa domenica di Serie A. Allo U-Power Stadium, il Sassuolo non riesce ad andare oltre il pari contro il Monza nonostante le numerose occasioni, sprecate soprattutto da Domenico Berardi, che nervosissimo si fa ammonire nel finale. I neroverdi vanno in vantaggio con Gianmarco Ferrari, i padroni di casa si prendono l’1-1 con gran gol di Caprari. I biancorossi, quindi, non riescono a sorpassare la Fiorentina e rimangono a -1; Sassuolo, invece, a +5 sulla zona retrocessione.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Milan 38, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma 34, Udinese 28, Torino 26, Fiorentina 23, Juventus 22, Empoli 22, Bologna 22, Monza 22, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 7.