Berardi via dal Sassuolo? Intanto l’esterno non viene convocato per la trasferta di Verona

Nei giorni scorsi è emersa l’indiscrezione secondo cui Domenico Berardi avrebbe manifestato la volontà di lasciare il Sassuolo in caso di offerte allettanti. Tra le squadre interessate al giocatore c’è anche la Fiorentina, in cerca di un esterno offensivo che completi il reparto avanzato.

Il Sassuolo dal canto suo ha dichiarato che Berardi è incedibile, ma l’aria tra le parti non sembra buonissima. Intanto, come dichiarato dal tecnico Dionisi in conferenza stampa, Berardi non prenderà parte alla trasferta di Verona valida per la prima giornata di Serie A. La motivazione è una botta al piede, ma non è un segreto che Berardi e il Sassuolo debbano risolvere qualche frizione se vorranno continuare la loro storia insieme.