Bergomi: “Fiorentina-Inter come Davide contro Golia? Non credo proprio, i Viola sono forti. In gara secca se la possono giocare contro tutti”

A Radio Bruno ha parlato l’ex nerazzurro Beppe Bergomi, in vista della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Queste le sue parole: “Mi aspetto una partita bella, ma intensa e complicata, tra due squadre che stanno bene. La Fiorentina ha una rosa lunga e ha dimostrato di saperla utilizzare bene, fare tanti cambi ed essere competitiva. Ha sempre mostrato un bel gioco, anche all’inizio dell’anno quando i problemi erano di finalizzazione. Come si fa a considerare negativa una stagione nella quale la squadra viola ha raggiunto due finali?

All’Olimpico sarà Davide contro Golia? Non credo proprio. La Fiorentina è forte. In campionato ha vinto il Napoli perché è stato il più forte di tutti per tutta la stagione, in gara secca può succedere qualsiasi cosa e i viola se la possono giocare con tutti in Italia. Credo che l’Inter non abbia già la testa alla finale di Champions. Ha sempre giocato bene le partite di coppa. “.