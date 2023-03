Bergomi: “L’Inter è disordinata, mentre la Fiorentina gioca molto bene a calcio. Milenkovic ottimo difensore e ragazzo educatissimo, ma…”

In vista della gara contro la Fiorentina, l’ex calciatore e leggenda dell’Inter Giuseppe Bergomi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina sta bene, è una squadra che normalmente gioca molto bene a calcio: sviluppa, ha idee e un ottimo momento. Sarebbe servito Milenkovic? Nulla togliere al serbo, che mi piace un sacco: ha un gran colpo di testa, è forte fisicamente e soprattutto è molto educato, valore raro. L’Inter, però, ha bisogno di giocatori veloci in difesa“.

Sull’Inter: “La squadra è disordinata, almeno per il momento. Quando sono i tuoi tifosi che ti fischiano, poi, soprattutto a San Siro, non è mai semplicissimo. Lautaro ha fatto il contrario di ciò che mi aspettavo: è esploso post-Mondiale e ora è in difficoltà. Speriamo in Lukaku, che adesso ha segnato quattro gol in Nazionale”.