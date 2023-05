Bergomi: “Non mi aspettavo di vedere tre italiane nelle finali europee, anche se la rosa della Fiorentina era attrezzata per raggiungere questo traguardo”

Lo storico ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi è intervenuto ad un evento in cui ha commentato la Fiorentina finalista di Conference League e non solo.

“Non mi aspettavo che tre italiane arrivassero così avanti nelle coppe europee – le parole sono raccolte da Fcinternews.it – A inizio anno, però, se avessi pensato ad una squadra che poteva andare avanti e arrivare fino in fondo, era proprio la Fiorentina, perché il livello della Conference League l’abbiamo visto l’anno scorso con la Roma. Viste le partecipanti, sapevo che la rosa della Viola sarebbe andata bene. Me lo aspettavo che potesse fare un percorso così lungo”.