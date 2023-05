Bergomi: “Non voglio gufare nessuno, ma per me la Fiorentina è la favorita in Conference League”

L’ex giocatore e commentatore di Sky Sport Beppe Bergomi ha commentato a tuttomercatoweb.com il percorso delle squadre italiane in Europa, tra cui anche la Fiorentina in Conference League. Queste le sue parole: “Parto da un presupposto. Il nostro calcio ha alzato l’intensità della partita, a livello di minuti effettivi ci stiamo avvicinando alla Premier League. I cinque cambi hanno modificato il modo di leggere una partita. Un altro aspetto è il sorteggio: un pizzico di fortuna, almeno in Champions, c’è stato e dobbiamo ammetterlo. Inter e Milan da seconde hanno preso Porto e Tottenham: potevano capitare Real Madrid e Bayern Monaco come è successo a Liverpool e PSG.

Un altro elemento è psicologico: quando una squadra italiana fa bene, le altre cercano di non essere da meno. Tutto questo ha portato a farci immaginare un successo. Non voglio gufare nessuno, sia chiaro, però per esempio per me la Fiorentina è la favorita in Conference. In Europa League si può sperare, anche se la Roma dovrebbe ritrovare un po’ di infortunati perché c’è tanta differenza tra titolari e riserve”.