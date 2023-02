Bergomi: “Pensavo che la Fiorentina fosse l’italiana con l’impegno più difficile in Europa. Statistiche incredibili sulla Viola”

Ad analizzare la vittoria della Fiorentina contro lo Sporting Braga ci pensa anche il commentatore ed ex calciatore Giuseppe Bergomi. Ecco cosa ha detto a Tuttomercatoweb.com: “Pensavo che l’impegno più difficile sulla carta ce l’avesse proprio la Fiorentina, tra le squadre italiane. Pronostici ribaltati: la Viola ha vinto e bene, ha giocato con la giusta cattiveria, ma soprattutto ha avuto il giusto impatto sulla gara”.

Sulle statistiche della squadra gigliata: “Ci sono dati pazzeschi. Sono secondi per possesso palla in tutto il campionato (e la maggior parte di esso fatto nella metà campo avversaria), quarti per tiri e primi per calci d’angolo battuti. A monte, il problema è la finalizzazione, nonostante ieri siano arrivate le reti degli attaccanti”.