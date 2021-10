Bergomi: “Per la Fiorentina è complicato trattenere giocatori come Vlahovic”

Beppe Bergomi, ex giocatore e oggi noto opinionista e seconda voce, ha parlato di Dusan Vlahovic e della sua scelta di non rinnovare il contratto con la Fiorentina.

Queste le sue parole, rilasciate a TMW Radio: “Dusan Vlahovic è un grande giocatore, un fenomeno anche in allenamento. È complicato oggi trattenere certi giocatori in certe società. La Fiorentina poteva pensare di aprire un ciclo, ora diventa difficile mantenere certi profili, perché è il calcio che va in questa direzione”.