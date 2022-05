Bergonzi: “Errori clamorosi di Valeri in Milan-Fiorentina: c’è un espulsione per parte, mentre il rigore per i rossoneri…”

A 1 Football Club è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, parlando anche delle decisioni di Paolo Valeri durante Milan-Fiorentina. Queste le sue parole:

“Ci tengo molto all’arbitraggio, e questa domenica è stata brutta da questo punto di vista. In Milan-Fiorentina c’era Valeri, un arbitro che ha già fatto una grande carriera, uno dei migliori, e dopo una ventina di minuti doveva essere espulso Maleh per doppia ammonizione, perché sbraccia vistosamente un giocatore del Milan, e quella sarebbe stata la seconda ammonizione, ma lui non la da, sbagliando. Nel secondo tempo Theo Hernandez da una gomitata a Torreira, e in ambito Uefa quell’episodio sarebbe da rosso. Sul finire sulla partita c’è un rigore clamoroso per il Milan, con Ikoné che falcia Leao in area e non prende mai la palla. Mi chiedo come sia possibile fare questi errori”.