Bergonzi: “La scelta del VAR sul rigore per la Fiorentina non è stata giusta. Il tiro di Terzic non sarebbe finito in porta”

Intervenuto a 1 Station Radio, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato anche degli episodi in Fiorentina-Sassuolo, soprattutto il rigore concesso ai viola allo scadere del match: “Il penalty lascia molti dubbi. Il difensore del Sassuolo aveva il braccio staccato dal corpo, ma la conclusione del calciatore dei viola non sarebbe finita in porta”.

“Il rigore deve essere fischiato quando il pallone viene spedito sul braccio e non viceversa… Quel tiro probabilmente sarebbe finito molto lontano dalla porta, la scelta del Var non è stata corretta”.