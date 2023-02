Berlusconi scatenato: “Vogliamo fare grande il Monza. L’obiettivo è vincere lo Scudetto in due anni”

Passano gli anni ma non certo l’entusiasmo per Silvio Berlusconi, proprietario del Monza che durante i festeggiamenti dopo la vittoria contro la Juventus si è lasciato andare a promesse a dir poco audaci: “Da quando c’è Palladino abbiamo una media punti da quinto posto. Noi crediamo davvero in questo club, vogliamo farlo diventare ancora più importante: l’obiettivo è vincere lo Scudetto, l’anno prossimo o quello dopo”.

E poi ha aggiunto: “Abbiamo ingrandito il nostro centro di allenamento che ora è il più grande e bello d’Italia, e abbiamo speso 25 milioni per rimettere a posto lo stadio. Quando siamo arrivati c’erano 300 persone a vedere il Monza, ora ne conto 10mila. Vogliamo far diventare grande questa squadra”.