“Bernardeschi alla Juventus può fare come Vlahovic alla Fiorentina. Prendere decisioni sul contratto è un diritto dei giocatori”

Il procuratore Federico Pastorello ha parlato ai margini dell’assemblea odierna di Assoagenti, intervenendo sui molti casi di mancato rinnovo di contratto tra cui quello di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Queste le sue parole: ”

“Prendere decisioni sul rinnovo è un diritto dei calciatori. Serve una politica preventiva di intervento sul mercato. Ci sono tanti casi: per esempio Vlahovic non è a scadenza con la Fiorentina, ma oggi già si parla del futuro perché sta rifiutando il rinnovo e bisognerebbe vedere cosa è successo. Un altro caso può nascere alla Juventus con Bernardeschi. Ogni storia è a sé, ma non si stanno violando le norme. Ogni volta che i giocatori arrivano a fine contratto sono liberi“.