Bernardeschi, Cuadrado e Salah: tre ex Viola alle prese coi rinnovi

Tre ex stelle viola, Berardeschi , Cuadrado e Salah, si trovano alle prese con la questione del rinnovo con le rispettive società, Juventus e Liverpool.

Riguardo ai bianconeri, per Cuadrado sono stati avviati discorsi relativi al rinnovo contrattuale col su agente, contrariamente a Berardeschi, in scadenza e con una situazione in stallo.

Oltremanica un astro esploso in riva d’Arno, l’egiziano Mohamed Salah, si trova a fare una richiesta molto elevata ai Reds: per il rinnovo del calciatore, con contratto in scadenza nel 2023 – riporta il Telegraph – l’agente chiede un ingaggio di quali 25 milioni a stagione (il corrispettivo di quasi 400mila sterline a stagione).