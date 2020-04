Bernardeschi è stufo di Cristiano Ronaldo… e si propone al Barcellona!

Brutta situazione quella di Federico Bernardeschi alla Juventus. L’ex giocatore della Fiorentina non trova spazio nei piani di Sarri, oscurato da una concorrenza fortissima. Addirittura secondo Don Balon il fantasista bianconero sarebbe stufo di Cristiano Ronaldo, il quale evidentemente fa ‘pressioni’ per il suo non utilizzo da titolare nell’undici di Sarri. Bernardeschi vorrebbe lasciare la Juventus e anche l‘Italia, tanto che secondo il portale spagnolo si sarebbe proposto direttamente al Barcellona che lo segue e lo apprezza fin dai tempi in cui indossava la maglia viola.