Bernardeschi: “Ho vinto nove trofei e giocato nella Juventus, cosa potevo chiedere di più? Non devo dimostrare più niente. Resto il primo tifoso bianconero”

Fresco di nuova avventura al Toronto, l’ex attaccante della Fiorentina Federico Bernardeschi, a La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato le prime dichiarazioni dal suo arrivo in Canada: “Ho vinto 9 trofei, ho giocato nella Juve: cosa potevo chiedere di più? Non devo dimostrare niente. Nella mia carriera ora c’è spazio per nuove emozioni e Toronto è il trampolino giusto”.

Poi ha proseguito: “Ho appena salutato il mondo-Juve con un post affettuoso: mi considero il primo tifoso bianconero. A Torino sono cresciuto in tutti sensi, sono diventato padre, sono maturato sul campo”.