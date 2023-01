Bernardeschi: “Mi dispiace per la Juventus, ma è una società forte con uomini veri. Si rialzeranno come hanno sempre fatto”

L’attaccante ex Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi è stato intervistato nel programma Verissimo, su Canale 5, insieme alla moglie Veronica Ciardi. Tra le tante parole sul matrimonio, sull’esperienza in Canada e sui progetti futuri, c’è una riflessione sul ruolo del calciatore: “La gente spesso si dimentica che c’è una storia dietro gli atleti che vincono, ma non viene mai data la possibilità di raccontarla”.

Sulla Juventus, invece, afferma: “Mi dispiace per ciò che le sta succedendo, ma è una società forte con uomini veri al suo interno. Riusciranno a rialzarsi, come hanno sempre fatto, e auguro loro tutto il bene possibile per fare grandi cose. Futuro? Per ora sto benissimo a Toronto“.