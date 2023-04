Bernardeschi: “Quando passi dalla Fiorentina alla Juventus cambia tutto, devi metterti al servizio e non è più tutto incentrato su di te. Se Vlahovic non avesse fatto gol per tre partite in viola…”

Giocatori passati dalla Fiorentina alla Juventus. Purtroppo negli ultimi anni ce ne sono stati diversi ad intraprendere questo viaggio. Tra questi anche Federico Bernardeschi che, su Tuttosport, parla di questo passaggio riferendosi anche a Dusan Vlahovic.

“Cambia veramente tutto – spiega Bernardeschi – Passi da una società come la Fiorentina, che è una grande società ma che punta a costruire i propri giocatori per poi fare anche delle valutazioni, a una come la Juve dove quando arrivi devi vincere. Non c’è storia. Vai e vai per vincere”.

Bernardeschi poi aggiunge: “E’ molto delicata la fase in cui arrivi, devi cambiare un po’ la mentalità, devi metterti un po’ al servizio: non è più tutto incentrato su di te, come giocatore e come persona, come poteva essere alla Fiorentina. Questa secondo me è la difficoltà maggiore, ma penso che Dusan innanzitutto si sia integrato benissimo e stia comunque facendo bene: si possono dire tante cose, ma è un giocatore straordinario. Poi se alla Fiorentina non fai gol per tre o quattro partite passa più inosservato, se lo fai alla Juve se ne parla di più. Ma questo è il processo di crescita che deve avere un giocatore: quando arrivi alla Juve e non fai gol da tre o quattro partite la pressione e le responsabilità aumentano, ma non è un male”.