Berni: “Brutta gara quella di ieri, un passo indietro. Vlahovic? poco sereno, aveva più occasioni l’anno scorso”

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “La Fiorentina ha fatto una brutta partita contro la penultima in classifica. La squadra era sbilanciata in avanti, in fase offensiva sterile e a sprazzi, una catena di destra non all’altezza. E’ stato un passo indietro molto grosso. Italiano? Ha provato a prendere le difese della sua squadra, ma non può dire certe cose: la Fiorentina non è stata all’altezza e dobbiamo prenderne atto. Preoccupano gli ultimi KO in trasferta, forse è un campanello d’allarme. Vlahovic? Sembra poco tranquillo, e la viola è sempre sbilanciata in avanti e prende gol su imbucata. Lo scorso anno giocando in contropiede, Vlahovic aveva più occasioni. Il calcio che mi rappresentava è quello vecchio, e non capisco questo continuo cambiare le formazioni. Mi auguro che Italiano prenda dei provvedimenti”.