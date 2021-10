Berni: “Invece che migliorare, la Fiorentina sta tornando indietro. Vlahovic scosso, gli manca la serenità per far bene”

L’ex difensore della Fiorentina, Fabrizio Berni, è intervenuto a Lady Radio: “Quello di stamattina è stato un brutto risveglio, la prestazione è stato molto negativa e inaspettata. La squadra si è sbilanciata troppo in avanti, con un attacco molto sterile e una catena di destra formata da Odriozola e Callejon insufficiente. E’ stato fatto un passo indietro molto grosso. A fine partita, Italiano ha provato a difendere la squadra, ma non si possono dire cose contrarie alla realtà: la Fiorentina non è stata all’altezza e di questo va preso atto”.

Continua così Berni: “La Fiorentina sta tornando indietro invece che migliorare: perdere così contro il Venezia fa male. Si subiscono dei gol uguali, con gli inserimenti centrali e i giocatori avversari che quasi entrano in porta con il pallone. Vlahovic? Ho visto un giocatore molto scosso da quello che sta succedendo, gli manca la serenità per poter far bene. Deve essere tranquillo sia con sé stesso che con i compagni di squadra. Paradossalmente, l’assetto tattico della passata stagione lo aiutava ad essere più pericoloso: la Fiorentina giocava in ripartenza, con spazi maggiori”.