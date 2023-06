Berti aspetta la Fiorentina per conoscere il proprio futuro. Valutazioni in corso sul riscatto: la situazione

Si è appena conclusa una stagione molto positiva per Tommaso Berti con la maglia della Fiorentina. Il centrocampista romagnolo è in prestito dal Cesena, club con cui è stato il primo classe 2005 a debuttare in Serie C, con una stagione da 26 presenze, un gol ed un assist. Berti ha trovato spazio in Primavera agli ordini di mister Aquilani, ed ha segnato ben 8 gol in 35 presenze.

I numeri e le prestazioni di Berti hanno portato la dirigenza viola ha valutare seriamente la possibilità di acquistare la mezzala dal Cesena, spendendo i 300.000 più bonus € fissati per il riscatto del giocatore. Il responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni incontrerà l’entourage del calciatore per definirne il futuro. Berti proseguirebbe il proprio percorso con la Primavera viola.

Nelle prossime settimane la situazione del centrocampista sarà definita. Il ragazzo ha ringraziato compagni e staff su Instagram per l’accoglienza in viola, ma l’impressione è che si tratti semplicemente di un resoconto della bella stagione in cui ha alzato anche la Supercoppa Primavera da protagonista (suo uno dei due gol nel 2-1 all’Inter a Monza). Berti dovrebbe diventare a tutti gli effetti un calciatore viola, si attendono novità a stretto giro di posta.