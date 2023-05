Berti: “Basilea la via per raggiungere qualcosa di straordinario. Coppa Italia? L’Inter penserà più al Manchester City”

Gianluca Berti, ex portiere viola, ha parlato a Italia7 del rush finale della Fiorentina di Vincenzo Italiano, soffermandosi sulla Conference League ma anche, ovviamente, sulla Coppa Italia:

“Sarà un finale di stagione intenso, speriamo che Basilea sia un bel viatico per raggiungere qualcosa di straordinario. I valori in confronto agli svizzeri sono diversi, la Fiorentina dovrà essere spensierata per esprimersi al meglio. È una di quelle partite che si preparano da sole e i giocatori più esperti dovranno dare qualcosa in più. Bisognerà far capire fin dai primi minuti che la si può vincere“.

E infine: “Finale Coppa Italia? Sulla carta non c’è storia, ma l’Inter avrà la testa già a Istanbul. La Fiorentina dovrà assolutamente approfittarne”.