Berti: “Fiorentina favorita alla vittoria finale in Conference. Terracciano? Un punto fermo di questa squadra”

L’ex estremo difensore della Fiorentina, Gianluca Berti, ha parlato a Radio Sportiva del prossimo impegno della squadra di Vincenzo Italiano, soffermandosi anche sui portieri viola:

“Sarebbe bello se la Fiorentina potesse arrivare in finale di Conference League, soprattutto dopo l’inizio di stagione difficile. In Conference le squadre più pericolose erano Lazio e Villarreal, adesso sulla carta la più forte sembra proprio la squadra di Italiano, ma contro il Basilea dovrà giocare con il coltello fra i denti”.

Poi sui portieri: “Terracciano è stato un punto fermo per la Fiorentina in questa stagione. Cerofolini ha qualità importanti, ma non ha avuto spazio fino ad ora”.