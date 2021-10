Berti: “La Fiorentina ha fatto il massimo, Vlahovic mal consigliato dai suoi procuratori. Impossibile incassare ottanta milioni”

Gianluca Berti, ex portiere fiorentino e oggi direttore generale della Carrerese, ha dato il suo punto di vista sul caso Vlahovic a Radio Toscana.

Ecco il suo pensiero: “La Fiorentina ha fatto il massimo, il ragazzo è stato mal consigliato dai suoi procuratori. Ora dovrà essere intelligente lui per dare una mano sia alla Viola che a sé stesso: la cosa logica sarebbe tenerlo fino a giugno. Deve dimostrare di continuare ad essere attaccato alla Fiorentina: fino ad oggi, non gli si può dire nulla. Cifre? Il club cercherà di prendere più di quaranta milioni, ma sicuramente non saranno gli ottanta di cui si parlava qualche tempo fa. Lucca? È forte in tutto, ricorda Toni solo fisicamente perché tecnicamente è meglio: è anche molto veloce”.