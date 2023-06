Berti: “Su Vicario ci ha perso la Fiorentina, già l’anno scorso. Adesso il portiere da puntare è Caprile”

Sul calciomercato della Fiorentina, specialmente sulla figura del portiere, è intervenuto Gianluca Berti, ex calciatore e dirigente sportivo. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: “Vicario se la gioca in un top club, ma su di lui ci ha perso la Fiorentina. Inter? Ha ancora Onana, non avrebbe potuto rischiare così tanto. Sicuramente, alla Viola, è mancato un po’ di coraggio l’anno scorso: un investimento era possibile”.

Sugli obiettivi viola, aggiunge: “La Fiorentina cerca un portiere sul mercato per la prossima stagione, ma ha già una certezza del calibro di Terracciano. Chi è l’uomo da puntare? Adesso Caprile, indubbiamente, un giovane dalle grandi prospettive”.