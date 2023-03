Berti: “Terracciano garantisce regolarità, è sempre stato quello. A Martinelli farebbe bene un anno di prestito in Serie B”

L’ex portiere, tra le altre, della Fiorentina Gianluca Berti è intervenuto a Radio Toscana: “Sirigu viene a Firenze da Napoli per fare il titolare, ma questo è uno stimolo che ha riattivato Terracciano. Il numero 1 viola è sempre stato quello, ovvero uno che garantisce tanta regolarità ma poco di più: la non concorrenza con Gollini avrebbe potuto farlo adagiare sugli allori. Nella testa di Sirigu ci sarebbe concorrenza, ma non so quanto possa concretizzarsi“.

Su Vicario: “Non deve dimostrare niente, è stratosferico. Semplicemente, è arrivato il momento di fare il grande salto e di cambiare piazza. Martinelli? Portiere forte, ci mancherebbe, ma va lasciato tranquillo. La Fiorentina di questa stagione ha degli obiettivi, uno così giovane va testato in certe situazioni. Potrebbe fare un campionato di Serie B con un premio valorizzazione“.

Sull’errore di Jovic davanti al portiere del Sivasspor: “Bravo il portiere a rimanere in piedi, ma al serbo è mancata la cattiveria per concludere. Si poteva evitare il tentativo di scavetto”.