Berti torna al Cesena? Fiorentina non orientata al riscatto del centrocampista: la situazione

Un’ottima stagione potrebbe non bastare a Tommaso Berti per continuare a vestire la maglia della Fiorentina Primavera. Questo è quanto racconta Corriereromagna.it, portale vicino all’ambiente Cesena, club che detiene il cartellino del centrocampista classe 2004.

Il futuro di Berti è un mistero al momento: non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali, ma la Fiorentina non sembra intenzionata a versare i circa 350mila euro pattuiti per il riscatto del giocatore. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, Berti farà dunque ritorno in maglia bianconera.