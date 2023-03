Bertolacci: “Il Sivasspor parte male, ma si riprende alla grande. Al Franchi la Fiorentina parte con un bel vantaggio”

Andrea Bertolacci, centrocampista attualmente in forza al Fatih Karagümrük è intervenuto a Sky Sport per parlare anche della prossima partita che affronterà la Fiorentina contro il Sivasspor: “Credo che la squadra di Italiano stia attraversando un ottimo periodo di forma. Se giocano come nelle ultime gare possono passare il turno, ma bisogna fare un passo alla volta.

Il Sivasspor è una formazione fisica che riparte bene in contropiede. Il più pericoloso è Gradel, nonostante ormai abbia una certa età. La punta offensiva invece è Caicedo. Spesso è una squadra che parte con il piede sbagliato ma non si arrende mai e recupera. Nonostante questo, la Fiorentina al Franchi ha un grande vantaggio”.