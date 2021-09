Bertoni: “Con Gonzalez questa squadra ha la possibilità di lottare per l’Europa”

L’ex centrocampista della Fiorentina Daniel Bertoni, pilastro della Fiorentina degli anni ’80, durante un collegamento con Lady Radio ha raccontato la sua esperienza a Firenze, oltre che a commentare l’acquisto dell’esterno argentino Nico Gonzalez. Queste le sue parole

“Ho accettato di venire a Firenze perche ritenevo fosse un salto di qualità nella mia carriera, dopo l’esperienza a Siviglia la Serie A era un sogno. Direi che col tempo sono riuscito a dimostrare il mio valore e quello della squadra, in quegl’anni la Fiorentina ha sfiorato lo scudetto. Gli anni a Firenze sono anni che ricordo sempre con piacere. Adesso il calcio è cambiato e non è più quello di un tempo, è diventato un business. La Serie A allora era il campionato migliore del mondo, si può dire che la proporzione con la Liga ora è all’opposto. Un’altra differenza sono gli accessi alle coppe europee: un tempo non c’erano così tanti. Mi ricordo che a Firenze dicevano ‘meglio secondi che ladri’, ma io sinceramente avrei preferito volentieri vincere qualcosa. Chi mi piaceva di più in quella Fiorentina? Quella era una squadra molto equilibrata, il cervello era Pecci. In futuro, non appena avrò risolto qualche questione personale qui in Sudamerica, tornerà senza dubbio a Firenze. Gonzalez? Gli argentini hanno sempre dato un grande apporto alla Fiorentina, e Nico ha tutte le caratteristiche e potenzialità per proseguire il percorso che io ho avviato. E’ un giocatore che ha inventiva e gol nelle gambe e nella testa, ha magia del talento. Secondo me la Fiorentina quest’anno se continua così ha grandi possibilità di entrare in competizione per l’Europa”.