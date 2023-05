Bertoni: “Italiano ha zittito tutti con il lavoro. Fiorentina, se vinci giocherai un’Europa League da protagonista”

L’ex attaccante della Fiorentina Daniel Bertoni ha parlato della squadra viola in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla formazione di Italiano e su alcuni singoli della rosa viola: “La Fiorentina è il mio amore. Sono felice, dopo tanti anni arriva a giocarsi qualcosa di importante. E voglio fare un in bocca al lupo ai due argentini (Lucas Martinez Quarta e Nico Gonzalez, ndr), che non hanno avuto la possibilità di diventare campioni del mondo ma che ora possono raggiungere traguardi importanti. Nico ha qualità splendide, è un giocatore adatto per l’Italia. Alla fine dell’anno scorso dissi che gli mancavano i gol. Giovedì ne ha fatti due (12 stagionali, ndr), direi che mi ha risposto. Speriamo continui contro il West Ham”

E ancora: “La Fiorentina non è cambiata poi molto dallo scorso anno, sono stati fatti alcuni inserimenti dove serviva. Si è rinforzata in difesa, è più equilibrata. A centrocampo non ha patito la partenza di Torreira. L’attacco c’è con Cabral, ma anche con Ikoné, Sottil, Nico Gonzalez. Italiano è un allenatore che stimo molto, ha subito delle critiche aspre ma col lavoro ha zittito tutti. Fa un calcio costruttivo, mi piace sin dal primo giorno perché vuole che la sua squadra faccia la partita. Sarà così anche contro il West Ham, ne sono sicuro. E poi non dimentichiamo che si giocherà la Coppa Italia contro una squadra che è in finale di Champions. Anche contro l’Inter mi aspetto lo stesso atteggiamento: imporre il proprio gioco per vincere. I giocatori hanno capito bene la sua filosofia. In più ora sono in fiducia. Adesso vediamo come vanno le due finali. Se si qualificherà e sarà rafforzata, giocherà un’Europa League da protagonista e in campionato potrà rincorrere la Champions”