Bertoni: “Jovic o Cabral? Nessuno dei due è all’altezza della situazione”

Gli attaccanti della Fiorentina continuano a far parlare e discutere. Jovic è stato convincente in Portogallo, ma con l’Empoli domenica ha nuovamente steccato. Cabral invece ha segnato sia in Conference che nella gara contro gli azzurri in Serie A.

Interpellato su questo dualismo, l’ex attaccante viola, Daniel Bertoni ha però bocciato entrambi: “Nessuno dei due è all’altezza della situazione” ha detto a La Nazione.

Salvo poi dare una leggera preferenza per il futuro al serbo: “Jovic però ha giocato nel Real, si vede che ha classe. Ha fatto gol importanti”.