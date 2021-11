Bertoni: “La Fiorentina deve prendere Alvarez subito. Con Vlahovic e Nico Gonzalez formerebbe un trio pazzesco”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniel Bertoni ha parlato a TMW di Julian Alvarez, profilo accostato alla Fiorentina in queste settimane: “E’ un giocatore da prendere subito. Arriva con facilità al gol, calcia bene anche le punizioni, è aggressivo e può giocare da esterno o dietro la punta. Lui, Vlahovic e Nico Gonzalez formerebbero un trio straordinario”.

E poi ha aggiunto: “Si esprime al massimo quando gioca libero dietro la punta, ma può andare anche sull’esterno. Sa muoversi su tutto il fronte d’attacco. E’ svelto, rapido, di testa non è troppo forte ma ripeto: è da prendere subito, è il giocatore del futuro. Per me sarebbe perfetto per la Fiorentina. E’ straordinario”.