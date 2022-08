Betis-Fiorentina: Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Test della verità, o quasi, quello di stasera al ‘Benito Villamarin’ di Siviglia dove la Fiorentina fa visita al Betis di Pezzella e Joaquin (non più di Tello, svincolatosi a fine giugno): ad una settimana dall’esordio in Serie A per la squadra di Italiano sarà l’occasione di testare la condizione fisica e tecnica, contro un avversario vero. Una preview anche del debutto in Conference League, con il ‘Franchi’ che vedrà l’andata del preliminare il 18, presumibilmente contro il Twente. Appuntamento alle 21.00 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con spazio per le parole dei protagonisti a fine gara.