Betori: “Paccosi è il secondo vescovo che viene dalla Curva Fiesole. Se c’è qualche prete che aspira a salire di livello, gli consiglio di andare al Franchi e non a venire da me”

Don Giovanni Paccosi, prete della diocesi di Firenze, è il nuovo vescovo di San Miniato. Cosa c’entra questo con la Fiorentina? E’ presto detto. O meglio a spiegarlo è stato il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, che ha detto: “Questo è il secondo vescovo che viene dalla Curva Fiesole“.

Poi ha aggiunto con il sorriso in bocca: “Se c’è qualche prete che aspira a crescere di livello sa dove andare, non venire da me ma andare in Curva al Franchi tra i tifosi viola”.

Monsignor Giovanni Paccosi sarà ordinato vescovo domenica 5 febbraio 2023 nella Cattedrale di Firenze e farà il suo ingresso in Diocesi di San Miniato domenica 26 febbraio.