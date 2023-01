Beukema fa crack, la Fiorentina cambia obiettivo? Il difensore olandese sarà out per le prossime settimane

Sam Beukema, difensore dell’AZ Alkmaar, nelle ultime settimane è stato accostato a diverse squadre italiane, tra cui Atalanta, Bologna e persino la Fiorentina. Il giocatore olandese però, si è infortunato gravemente al ginocchio e dovrà stare fuori “per le prossime settimane”, secondo quanto si legge nel comunicato del club di Eredivisie.

E’ probabile che questo incidente cambi i piani delle società interessate, che a questo punto potrebbero virare su altri obiettivi in vista di queste ultime due settimane di mercato. Il procuratore di Beukema, fra l’altro, era venuto in Italia negli scorsi giorni, assistendo all’ultimo incontro fra Bologna e Atalanta.

🙏 Get well soon, Sam!

🤕 Sam Beukema heeft knieletsel opgelopen en is de komende weken niet inzetbaar.#AZ #SB31 pic.twitter.com/kTpkc6Bmta

