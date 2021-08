Bianchi: “La Fiorentina ha scelto il tecnico giusto. Con Italiano questa squadra…”

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Reggina, Manchester City e Torino Rolando Bianchi, durante un collegamento per Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sull’approdo di Vincenzo Italiano a Firenze. Queste le sue parole:

“Ho seguito entrambi ultimamente e credo che sia Italiano e che Juric siano due tecnici molto preparati, mi piacciono molto. Italiano in particolare ha dimostrato tanto nlle ultime stagioni, per il percorso di ripresa che la Fiorentina ha voglia di fare ho l’idea che sia il tecnico giusto. È un tecnico che attraverso il duro lavoro sul campo è riuscito a centrare gli obiettivi in tutte le squadre in cui è stato: a La Spezia ha fatto qualcosa di clamoroso. Ovviamente ci sarà bisogno di tempo e pazienza affinché la squadra assimili al meglio i meccanismi del suo gioco ma ripeto: credo sia stato la migliore scelta per la Fiorentina. Penso che la squadra viola, se verrà ben organizzata, abbia le possibilità di fare un ottimo campionato. Avete visto le cessioni dell’ultima sessione di mercato, è sotto gli occhi di tutti che la Serie A di quest’anno è un campionato di basso livello, ci sono tante squadre che non hanno formazioni importanti. La Fiorentina se ingrana il passo giusto può centrare obiettivi importanti”