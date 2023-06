Bianco ai saluti: sul centrocampista della Fiorentina si muovono già le prime squadre. I dettagli

Come confermato di recente dal procuratore Giuseppe Galli, il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco lascerà Firenze in prestito per andare a giocare con maggiore continuità.

Dopo una stagione con pochissime presenze, l’idea è quella di avere una piazza che gli permetta di trovare maggiore spazio, seppure la dirigenza viola non abbia intenzione di perderne il controllo. Quindi al momento la soluzione più verosimile è un prestito, con Catanzaro e Reggiana che hanno già chiesto informazioni sul suo conto, come scrive Tuttomercatoweb.com. Non c’è però fretta di scegliere la destinazione, almeno non prima di conoscere l’eventuale valzer di direttori sportivi che è in corso attualmente.