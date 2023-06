Bianco, è l’ora di lasciare la Fiorentina. E potrebbe esserci spazio in B…

Una stagione da aggregato alla prima squadra ma con non molto spazio in campo. E’ quella che ha vissuto Alessandro Bianco, il quale il prossimo ottobre compirà 21 anni.

Giunto a questa età, il centrocampista ha bisogno di trovare spazio e di trovare anche un’identità calcistica e per questo motivo dovrebbe lasciare la squadra nel corso dell’estate per fare esperienza.

In questo senso, sul Corriere dello Sport si legge che la Reggiana potrebbe dargli una possibilità di emergere in Serie B. Si tratterebbe di una cessione in prestito.