Bianco: “Ogni giorno cerco di convincere sempre di più Italiano. Abbiamo studiato la Roma”

Il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco ha parlato a DAZN poco prima del fischio d’inizio della partita contro la Roma?: “Che carte posso giocarmi per convincere Italiano? Sicuramente è stata un’opportunità dettata dal momento, per il resto cerco ogni giorno di mettere in difficoltà il mister.

E sui giallorossi afferma: “Abbiamo studiato bene la Roma, abbiamo visto che sono forti sui calci piazzati, cercheremo di evitare il più possibile di concedergli.