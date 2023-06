Bianco piace tanto in Serie B: un altro club sul centrocampista della Fiorentina

Pochi giorni fa hanno sfiorato la Serie A contro il Cagliari in un San Nicola gremito, adesso a Bari c’è solo voglia di rivincita per riprovare la scalata verso la massima serie. Per farlo ci sarà da lavorare anche sul mercato e i nomi per rinforzare il centrocampo, come scrive tuttobari.com, c’è anche quello di Alessandro Bianco, giocatore della Fiorentina che in estate lascerà il club viola, presumibilmente in prestito.

Su di lui c’è anche l’interesse di altri club di B come Catanzaro e Reggiana, oltre a quello dell’Hellas Verona in Serie A.