“Bianco ricorda Torreira, è il ‘più regista’ della Fiorentina. Inutile far giocare Gollini: in Coppa fiducia a un giovane”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato della situazione attuale in casa viola a Lady Radio: “Mi tengo i quattro punti, importanti per la classifica, ma occorre farne ancora e in fretta, specie contro chi ti sta sopra, altrimenti la rimonta è improbabile. Piuttosto, sono rimasto deluso dal punto di vista della prestazione; mi aspettavo qualcosa in più. Anche la vittoria contro il Sassuolo è stata abbastanza fortunata”.

Su Alessandro Bianco: “Nota molto positiva del 2023 della Fiorentina. Per caratteristiche e fisico, ricorda molto Torreira, ma è ovviamente un paragone da prendere con le molle. Direi che è il ‘più regista’ della squadra. Se la Viola riuscirà a trovare il giusto mix, far giocare i propri giovani è un’ottima idea. Amrabat? Uno come lui deve giocare sempre, ha qualità uniche”.

Su Pierluigi Gollini: “Vorrei capire perché non è stato neanche convocato nelle ultime due partite. Se è già stato deciso il suo addio, è inutile tenerlo in considerazione, magari ha già la testa altrove. A tal proposito, giovedì in Coppa Italia farei giocare un giovane, viste le condizioni di Terracciano“.